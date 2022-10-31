***FBBNK* *ISFIN* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
31.10.2022 17:37
***FBBNK******ISFIN******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [FBBNK, ISFIN, TATGD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Fibabanka A.Ş. FBBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFIBA22315 100.000.000 31.10.2022 03.02.2023 02.11.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN12370 85.000.000 31.10.2022 30.01.2023 02.11.2022
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK42320 90.000.000 31.10.2022 28.04.2023 02.11.2022
İlgili Şirketler [FBBNK, ISFIN, TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075332
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,4028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1338
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05981,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,49
|Açılış
|: 981,23
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5931
|18,6013
|% 0,11
|
|Euro
|18,3794
|18,4019
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,3816
|21,4889
|% -0,63
|
|Frank
|18,5427
|18,6544
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,77
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.607
|6.672
|-64,00
|
|Yarım
|3.219
|3.260
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de