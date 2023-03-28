***FDV* *GMA* *SHS* *ATJ* *BJO* *PUZ* *GL1* *IZM* *DVU* *HPJ* *VCG* *TTN* *PUA* *YYLGD* *NOV* *VTF* *GSP* *GFT* *GPO* *BVT*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(
28.03.2023 18:12
***FDV******GMA******SHS******ATJ******BJO******PUZ******GL1******IZM******DVU******HPJ******VCG******TTN******PUA******YYLGD******NOV******VTF******GSP******GFT******GPO******BVT*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYLGD]
İlgili Fonlar [ATJ, BJO, BVT, DVU, FDV, GFT, GL1, GMA, GSP, HPJ, IZM, NOV, PUA, PUZ, SHS, TTN, VCG, VTF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarını
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0381
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1223
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.208,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.208,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1088
|19,1134
|% 0,14
|
|Euro
|20,7247
|20,7319
|% 0,54
|
|Sterlin
|23,5121
|23,6300
|% 0,54
|
|Frank
|20,6865
|20,8111
|% -0,38
|
|Riyal
|5,0723
|5,0978
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|7,39
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.184
|8.281
|40,00
|
|Yarım
|4.012
|4.052
|19,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.026
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,08
|
|B. Petrol
|78,17
|78,17
|0,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem