***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2020 15:49
***FENER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FENER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849125
BIST
15:37109.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 451,30
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:376,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0286
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:377,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:37372,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,62
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.270.731
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.244.959
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.265.866
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.508.258
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.480.716
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.776.282
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|1.082.975.372
|% 1,12
|
|ASELS
|31,96
|926.104.641
|% 0,63
|
|GARAN
|8,17
|628.314.312
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|608.190.818
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,65
|532.405.790
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|532.405.790
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|608.190.818
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,39
|198.096.685
|% 2,21
|
|TSKB
|1,16
|154.364.326
|% 0,87
|
|TRGYO
|2,95
|366.334.739
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4435
|8,4858
|% -0,06
|
|Frank
|7,0163
|7,0586
|% 0,48
|
|Riyal
|1,7942
|1,8032
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|15,04
|
|Altın Gr.
|372
|372
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.448
|21,30
|
|Tam
|2.490
|2.519
|22,00
|
|Yarım
|1.215
|1.230
|10,70
|
|Çeyrek
|608
|615
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,30
|