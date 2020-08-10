***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









-791.281 -205.996.193 -206.787.474 757.052 -206.030.422Dönem Karı (Zararı)-205.996.193 -205.996.193 827.498 -205.168.695Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-791.281 -791.281 -70.446 -861.727Sermaye Arttırımı70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)288.503 -154.804.664 -154.516.161 1.431.717 -153.084.444Dönem Karı (Zararı)-154.804.664 -154.804.664 1.476.173 -153.328.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)288.503 288.503 -44.456 244.047Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.290.707 -319.810.546Dönem Karı (Zararı)-151.516.813 -203.974.949Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-151.516.813 -203.974.949Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler80.345.873 110.456.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,20 80.723.126 61.649.775Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.706.206 -240.501Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.185.178 -87.580Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 521.028 -152.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.706.758 -6.926.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.706.758 1.357.085Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -8.283.209Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-72.572.168 -112.099.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -337.237.306 -385.964.711Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 264.665.138 273.865.683Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler164.464.016 278.470.675Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler6.679.206 39.620.839Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-103.245.163 -149.834.969Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -30.203 -44.161Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-103.214.960 -149.790.808Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-116.108 -183.984İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler309.734.673 -222.813.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler86.682.824 -118.881.565İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.904.728 -4.719.773İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)90.587.552 -114.161.792Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler184.279.156 -268.468.595İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)184.606.391 -267.873.623İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-327.235 -594.972Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.293.823 -12.855.113Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.707.448 12.615.801Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-28.032.519 107.796.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)546.739 25.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.579.258 107.770.549Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.302 1.836.948İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)237.423 159.018İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-259.725 1.677.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.241.139 55.142.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.238.192 -4.356.377Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)79.479.331 59.498.758Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları238.563.733 -316.332.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -618.983 -1.004.253Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -2.654.043 -2.474.157YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.086.628 57.324.430Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.738.609 182.490.684Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.007 79.735Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.639.602 182.410.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.651.981 -125.166.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.337.961 -6.397.929Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -96.314.020 -118.768.325FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-223.913.231 246.177.224Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 356.010.863Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 356.010.863Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri263.921.109 364.002.225Kredilerden Nakit Girişleri203.952.906 315.353.288Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri59.968.203 48.648.937Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-270.177.810 -265.778.950Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-270.177.810 -215.605.591İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıFaktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-50.173.359Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -14.036.505 0Ödenen Faiz-208.174.499 -221.729.800Alınan Faiz4.554.474 13.672.886YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.464.104 -16.308.892NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.464.104 -16.308.892DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.079.556 17.388.448DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.543.660 1.079.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2020 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 13.758.016 7.948.189Ticari Alacaklar5 89.128.454 177.596.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 16.061.184 12.156.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar73.067.270 165.439.929Diğer Alacaklar6 1.721.578.637 1.573.539.374İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 1.721.373.259 1.573.296.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar205.378 242.556Stoklar7 28.124.474 30.939.325Peşin Ödenmiş Giderler8 35.627.900 38.136.772İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler34.600.660 37.109.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.932.865 751.067Diğer Dönen Varlıklar9 1.480.007 6.568.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.480.007 6.568.105ARA TOPLAM1.891.630.353 1.835.479.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.891.630.353 1.835.479.217DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 0 425.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 425.000Diğer Alacaklar6 1.493.471 1.129.058İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.493.471 1.129.058Maddi Duran Varlıklar10 23.081.213 22.253.833Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar2.241.904 2.882.953Taşıtlar99.763 150.364Mobilya ve Demirbaşlar4.839.859 5.770.811Özel Maliyetler9.277.633 6.827.651Kullanım Hakkı Varlıkları12 18.326.290 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 133.446.455 101.986.077Lisanslar131.853.053 99.835.565Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.593.402 2.150.512Peşin Ödenmiş Giderler8 22.596.376 18.380.056İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 12.926.080 13.953.320İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.670.296 4.426.736Ertelenmiş Vergi Varlığı16 463.999 731.782TOPLAM DURAN VARLIKLAR199.407.804 144.905.806TOPLAM VARLIKLAR2.091.038.157 1.980.385.023KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 935.649.067 157.759.539İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar935.649.067 157.759.539Banka Kredileri935.649.067 157.759.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 432.518.246 807.265.165İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları432.518.246 807.265.165Banka Kredileri401.298.497 795.189.959Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.407.046 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.812.703 12.075.206Ticari Borçlar5 167.601.365 195.893.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 663.120 116.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar166.938.245 195.777.228Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 175.220.120 174.915.056Diğer Borçlar6 419.078 181.655İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 419.078 181.655Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 96.724.268 44.752.805Kısa Vadeli Karşılıklar15 110.000 110.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar110.000 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 102.548.436 57.019.183İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler102.548.436 57.019.183ARA TOPLAM1.910.790.580 1.437.897.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.910.790.580 1.437.897.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 785.939.371 957.360.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar785.939.371 957.360.598Banka Kredileri454.704.252 695.956.142Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.861.245Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar321.373.874 261.404.456Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 26.509.155 36.499.359Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 132.833.741 150.558.856Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.390.635 4.475.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.390.635 4.475.257Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 31.350.857 42.285.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31.350.857 42.285.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.023.759 1.191.179.749TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.892.814.339 2.629.076.761ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-807.035.643 -652.519.482Ödenmiş Sermaye17 98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları17 5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.950.116 -2.238.619Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.950.116 -2.238.619Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.950.116 -2.238.619Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-989.096.599 -783.100.406Net Dönem Karı veya Zararı-154.804.664 -205.996.193Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.259.461 3.827.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-801.776.182 -648.691.738TOPLAM KAYNAKLAR2.091.038.157 1.980.385.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 544.326.007 707.779.639Satışların Maliyeti20 -587.764.233 -763.997.121TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-43.438.226 -56.217.482BRÜT KAR (ZARAR)-43.438.226 -56.217.482Genel Yönetim Giderleri20 -31.390.312 -50.951.519Pazarlama Giderleri20 -40.793.540 -43.536.562Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 53.415.725 95.664.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -99.273.694 -130.242.640ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-161.480.047 -185.283.597Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 103.245.163 150.034.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-58.234.884 -35.249.474Finansman Gelirleri23 337.237.306 385.996.577Finansman Giderleri23 -430.519.235 -554.722.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-151.516.813 -203.974.949Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.811.678 -1.193.746Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.472.245 -2.744.523Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -339.433 1.550.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-153.328.491 -205.168.695DÖNEM KARI (ZARARI)-153.328.491 -205.168.695Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 1.476.173 827.498Ana Ortaklık Payları18 -154.804.664 -205.996.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar244.047 -861.727Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 172.397 -975.266Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 71.650 113.539Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri71.650 113.539Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)244.047 -861.727TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-153.084.444 -206.030.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.431.717 757.052Ana Ortaklık Payları-154.516.161 -206.787.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867745BIST