***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2020 15:01
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2020 (bugün) tarih ve 654 sayılı kararı ile, Serdar Yıldız'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği, aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olan Bütçe ve Raporlama Müdürü Özge Alkaç Erol'un atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840765
BIST
16:35101.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 446,36
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
16:356,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
16:357,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
16:35384,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,80
|Açılış
|: 384,47
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|CUSAN
|2,97
|19.384.500
|% 10,00
|
|ARDYZ
|34,32
|156.427.615
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.502.528
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.017.172
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.752.553
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|DARDL
|7,95
|782.315
|% -5,36
|
|ECILC
|5,19
|827.589.780
|% 1,57
|
|GARAN
|8,46
|749.508.435
|% 1,20
|
|THYAO
|10,80
|580.819.551
|% -0,18
|
|ASELS
|27,50
|444.358.994
|% 0,07
|
|ODAS
|1,77
|361.925.581
|% 6,63
|
|ODAS
|1,77
|361.925.581
|% 6,63
|
|ECILC
|5,19
|827.589.780
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|193.023.911
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|749.508.435
|% 1,20
|
|ISFIN
|3,42
|279.496.124
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6994
|8,7430
|% 0,48
|
|Frank
|7,1659
|7,2090
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-4,74
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.523
|-2,40
|
|Tam
|2.530
|2.585
|-2,50
|
|Yarım
|1.233
|1.263
|-1,20
|
|Çeyrek
|618
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,16
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,50
|23,50
|0,43
|
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