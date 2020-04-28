***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2020 (bugün) tarih ve 654 sayılı kararı ile, Serdar Yıldız'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği, aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olan Bütçe ve Raporlama Müdürü Özge Alkaç Erol'un atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840765BIST