***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTeknik Yönetime İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTeknik Direktörün Adı-SoyadıJorge Fernando Pinheiro de JesusSözleşme Tarihi13.06.2022Sözleşme Süresi1 yılAçıklamalarŞirketimiz, 2022-2023 futbol sezonuFutbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile3.000.000 Avro garanti ücret karşılığındaanlaşmaya varmıştır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034204BIST