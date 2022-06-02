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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

02.06.2022 14:02
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )

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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
Sözleşme Tarihi
13.06.2022
Sözleşme Süresi
1 yıl
Açıklamalar

Şirketimiz,  2022-2023 futbol sezonu
Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 
3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında 
anlaşmaya varmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034204


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