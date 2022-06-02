***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
02.06.2022 14:02
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
Sözleşme Tarihi
13.06.2022
Sözleşme Süresi
1 yıl
Açıklamalar
Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu
Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile
3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında
anlaşmaya varmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034204
BIST
14:402.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,26
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:4016,4815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0893
|Açılış
|: 24,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 24,7000
|
16,4815
En Düşük
16,3796
14:4017,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2050
|Açılış
|: 11,7176
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5207
|
17,7025
En Düşük
17,4621
14:40982,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,42
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MAGEN
|11,55
|94.190.646
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.879.233
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.105.058
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.081.859
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.512.655
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|286.569.794
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|22.615.097
|% -3,85
|
|SANFM
|35,00
|10.909.046
|% -3,79
|
|AVGYO
|2,70
|14.759.569
|% -3,57
|
|THYAO
|50,00
|2.593.562.803
|% 1,50
|
|SASA
|39,90
|1.476.653.352
|% 5,78
|
|SISE
|21,10
|1.063.119.513
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,18
|977.308.252
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,84
|732.194.110
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,85
|348.189.612
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,26
|133.482.461
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,89
|352.509.388
|% 0,42
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4668
|16,4815
|% 0,54
|
|Euro
|17,6590
|17,7010
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,6097
|20,7131
|% 1,00
|
|Frank
|17,0884
|17,1914
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3774
|4,3994
|% 0,46
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,42
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.499
|6.662
|42,07
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,35
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|10,18
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,09
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55ESEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 33.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 191, 721 adet işlem
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14:54OLMK
Yüzde 4.06 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 383 adet işlem
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14:53AKSGY
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 203, 162 adet işlem
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 78 artarak (% 1.11 ) 2, 887
-
14:52
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAGEN, YUNSA