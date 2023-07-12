***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
12.07.2023 20:29
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Sebastian Szymanski
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
FC Dynamo Moscow JSC
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171150
BIST
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18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0543
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,3994
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,1416
En Düşük
28,3967
18:051.646,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 23,90
|Açılış
|: 1.646,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.647,85
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1424
|26,1499
|% 0,22
|
|Euro
|29,1302
|29,1427
|% 1,41
|
|Sterlin
|33,8654
|34,0352
|% 0,60
|
|Frank
|30,0216
|30,2024
|% 1,52
|
|Riyal
|6,9496
|6,9844
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|26,36
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|23,24
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.597
|10.816
|156,00
|
|Yarım
|5.299
|5.433
|78,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.716
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,86
|
|B. Petrol
|80,33
|80,33
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731