***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıSebastian SzymanskiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüFC Dynamo Moscow JSCTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü FC Dynamo Moscow JSC ile görüşmelere başlanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171150BIST