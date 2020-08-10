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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

10.08.2020 23:29
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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin konsolide TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867747


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MEGAP 3,86 439.196 % 16,97  
IZTAR 4,84 656.938 % 10,00  
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