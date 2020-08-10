***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.08.2020 23:29
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin konsolide TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867747
BIST
12:451.100
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 24,75
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:457,2479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0898
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:458,5529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0628
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:45464,36
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -14,09
|Açılış
|: 464,36
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:45
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|175.865.711
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|60.299.008
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|5.830.132
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|ASELS
|18,47
|902.929.432
|% 2,44
|
|THYAO
|11,44
|830.755.523
|% 8,33
|
|EKGYO
|2,02
|673.674.572
|% 2,02
|
|GARAN
|6,82
|588.410.404
|% 3,81
|
|SISE
|6,17
|525.963.410
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,02
|673.674.572
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,12
|256.265.122
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,91
|467.129.296
|% 3,15
|
|GARAN
|6,82
|588.410.404
|% 3,81
|
|SISE
|6,17
|525.963.410
|% 3,70
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2428
|7,2479
|% -1,22
|
|Euro
|8,5346
|8,5529
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,4144
|9,4616
|% -1,56
|
|Frank
|7,8638
|7,9112
|% -1,47
|
|Riyal
|1,9174
|1,9270
|% -1,71
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-35,87
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-15,70
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.069
|3.148
|-130,49
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-63,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|-31,56
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,26
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,30
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|