***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28/02/2022 Tarihli 53 Nolu Yönetim kurulu toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komitelerin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.a-) Kurumsal Yönetim KomitesiMehmet Salih Dereli (Başkan)Ahmet Ceyhan Hancıoğlu (Üye)Hüseyin Çağatay Özdoğru (Üye)Özgür Burak Akkol (Üye)b-)Riskin Erken Saptanması KomitesiMehmet Salih Dereli (Başkan)Agah Ruşen Çetin (Üye)Özgür Burak Akkol (Üye)c-) Denetimden Sorumlu KomiteHüseyin Çağatay Özdoğru (Başkan)Ahmet Ceyhan Hancıoğlu (Üye)Özgür Burak Akkol (Üye)d-) Sürdürülebilirlik KomitesiAgah Ruşen Çetin (Başkan)Mehmet Salih Dereli (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005154BIST