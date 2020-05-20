FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.05.2020 09:00
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845831
BIST
10:51102.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 777,59
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:516,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:517,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:51382,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,30
|Açılış
|: 382,22
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.230.659
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.777.710
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|60.102.141
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,04
|309.855.939
|% 2,03
|
|GARAN
|7,74
|272.500.819
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,75
|160.682.613
|% -2,36
|
|BIMAS
|63,25
|153.854.821
|% 1,85
|
|RTALB
|37,00
|141.356.813
|% 6,02
|
|ISYAT
|2,70
|100.929.113
|% 9,76
|
|GARAN
|7,74
|272.500.819
|% -0,13
|
|ODAS
|1,89
|63.338.308
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,45
|78.391.936
|% -0,41
|
|ISGYO
|1,67
|52.639.298
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2849
|8,3265
|% 0,16
|
|Frank
|6,9871
|7,0292
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,38
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,40
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|-0,13
|