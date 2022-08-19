***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
19.08.2022 16:41
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracı limitine ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057125
BIST
17:593.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,84
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:5918,1229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0439
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1229
En Düşük
18,0302
17:5918,1906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0704
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1807
17:591.018,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,50
|Açılış
|: 1.018,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAYAS
|50,60
|81.992.031
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.381.418
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.546.547
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.534.728
|% 9,97
|
|UFUK
|72,40
|2.632.359
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.624.064
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|93.860.764
|% -9,97
|
|DENGE
|2,22
|69.585.304
|% -8,64
|
|DOKTA
|32,12
|16.524.822
|% -6,84
|
|LKMNH
|17,23
|37.433.609
|% -6,41
|
|THYAO
|68,30
|5.360.826.208
|% -1,94
|
|PETKM
|11,61
|4.723.778.847
|% 4,97
|
|SISE
|25,74
|3.800.136.740
|% 0,94
|
|EREGL
|29,86
|2.943.665.013
|% 1,29
|
|TUPRS
|328,20
|2.934.253.886
|% -0,24
|
|EKGYO
|3,68
|2.198.335.679
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,66
|2.547.717.568
|% -4,23
|
|PETKM
|11,61
|4.723.778.847
|% 4,97
|
|ALBRK
|2,02
|706.442.510
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.470.230.980
|% 4,64
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1089
|18,1243
|% 0,25
|
|Euro
|18,1914
|18,2064
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,3075
|21,4144
|% -0,87
|
|Frank
|18,8018
|18,9151
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8065
|4,8306
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-9,58
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.830
|6.905
|-32,00
|
|Yarım
|3.328
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,24
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|-0,07
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
-
17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
-
17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem