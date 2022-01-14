***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 99.889,97 % 0,0020319 % 0,090959 % 4.412,46628ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 21.645,72 % 0,0013483 % 0,01971 % 187,714021GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.908,7 % 0,0004926 % 0,007202 % 72,01548PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.511,95 % 0,0009039 % 0,013214 % 125,547566ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.640,35 % 0,0034035 % 0,049755 % 473,851491AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.521,42 % 0,0011537 % 0,016865 % 160,621651TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.294,51 % 0,0000806 % 0,001179 % 11,205552OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.849,91 % 0,0017347 % 0,02536 % 241,520417YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.421,53 % 0,0005246 % 0,007669 % 73,033163ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.073,89 % 0,0000669 % 0,000978 % 11,504344GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.053,98 % 0,0004394 % 0,006423 % 71,969725BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.895,87 % 0,0001181 % 0,001726 % 8,631803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994239BIST