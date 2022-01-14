***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 18:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 99.889,97 % 0,0020319 % 0,090959 % 4.412,46628
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 21.645,72 % 0,0013483 % 0,01971 % 187,714021
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.908,7 % 0,0004926 % 0,007202 % 72,01548
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.511,95 % 0,0009039 % 0,013214 % 125,547566
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.640,35 % 0,0034035 % 0,049755 % 473,851491
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.521,42 % 0,0011537 % 0,016865 % 160,621651
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.294,51 % 0,0000806 % 0,001179 % 11,205552
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.849,91 % 0,0017347 % 0,02536 % 241,520417
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.421,53 % 0,0005246 % 0,007669 % 73,033163
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.073,89 % 0,0000669 % 0,000978 % 11,504344
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.053,98 % 0,0004394 % 0,006423 % 71,969725
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.895,87 % 0,0001181 % 0,001726 % 8,631803
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994239
BIST