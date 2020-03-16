***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:41
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829124
BIST
10:5491.460
En Yüksek
|Değişim
|: -4,34%
|| -4.144,75
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:546,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
10:547,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0823
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1164
En Düşük
6,9931
10:54313,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,26
|Açılış
|: 313,65
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|2.182.188
|% 7,55
|
|CLEBI
|73,00
|2.185.478
|% 7,04
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|MTRYO
|4,90
|10
|% 5,15
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|24,12
|168.875.586
|% -5,26
|
|THYAO
|8,73
|131.911.199
|% -4,49
|
|GARAN
|8,55
|104.195.390
|% -5,11
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|50.276.293
|% -3,62
|
|ODAS
|1,31
|38.525.983
|% -5,07
|
|IHLGM
|0,91
|26.171.902
|% -4,21
|
|YKBNK
|2,13
|50.276.293
|% -3,62
|
|KRDMD
|1,98
|38.417.764
|% -3,88
|
|CEMAS
|0,75
|13.725.954
|% -5,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8140
|7,8532
|% 0,86
|
|Frank
|6,7004
|6,7407
|% 1,12
|
|Riyal
|1,6889
|1,6974
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.534
|3,40
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,09
|14,12
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,90
|2,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|31,77
|31,77
|-2,08
|
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