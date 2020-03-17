***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:01
***FLAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FLAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829982
BIST
13:2284.174
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -3.714,66
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
13:226,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4745
En Düşük
6,4177
13:227,1594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0335
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1493
13:22306,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -6,88
|Açılış
|: 306,68
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.326.455
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|53.988
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|184.755
|% 4,51
|
|KARTN
|281,00
|4.581.852
|% 2,97
|
|SALIX
|3,65
|5.446
|% 2,82
|
|AYGAZ
|8,20
|1.788.154
|% -11,35
|
|DOAS
|6,12
|2.766.950
|% -10,00
|
|LUKSK
|5,31
|158.400
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|8.040.102
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.322.873
|% -10,00
|
|ASELS
|21,22
|496.786.717
|% -7,42
|
|THYAO
|7,60
|437.852.052
|% -7,65
|
|GARAN
|8,03
|292.360.159
|% -1,95
|
|YKBNK
|1,98
|129.022.909
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,83
|120.223.840
|% -2,35
|
|YKBNK
|1,98
|129.022.909
|% -2,46
|
|TSKB
|0,86
|54.875.877
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,79
|48.033.310
|% -8,14
|
|THYAO
|7,60
|437.852.052
|% -7,65
|
|EKGYO
|1,08
|50.532.974
|% -4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8394
|7,8787
|% -0,39
|
|Frank
|6,7528
|6,7935
|% -0,19
|
|Riyal
|1,7189
|1,7276
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-41,82
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.043
|2.096
|12,82
|
|Yarım
|988
|1.014
|6,20
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,29
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,54
|-0,14
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|-0,25
|