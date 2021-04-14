***FLAP* *ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.04.2021 09:17
***FLAP******ISBIR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [FLAP, ISBIR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927768
BIST
10:351.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:358,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:359,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:35454,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 454,53
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:35
|TUREX
|19,31
|2.239.844
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|17.255.136
|% 9,97
|
|TMPOL
|15,68
|4.370.543
|% 9,96
|
|QUAGR
|24,08
|666.968
|% 9,95
|
|AKMGY
|48,74
|268.024
|% 7,45
|
|BJKAS
|12,16
|59.465.574
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|503.966
|% -9,90
|
|GARAN
|6,84
|183.357.883
|% 2,09
|
|SASA
|44,54
|175.155.361
|% 5,25
|
|EREGL
|17,07
|162.228.114
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,41
|156.571.747
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|128.936.466
|% 1,14
|
|TSKB
|1,30
|58.815.275
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,82
|49.044.819
|% 1,68
|
|GARAN
|6,84
|183.357.883
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,12
|50.927.403
|% 1,92
|
|KRDMD
|7,41
|156.571.747
|% 0,54
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1060
|8,1104
|% 0,06
|
|Euro
|9,6946
|9,7044
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1434
|11,1993
|% 0,27
|
|Frank
|8,7716
|8,8245
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1535
|2,1643
|% -0,07
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,91
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,80
|