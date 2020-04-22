***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2020 09:11
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Ziya Tansu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839719
BIST
11:5898.827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.207,60
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.863
En Düşük
97.897
11:586,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:587,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:58380,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,75
|Açılış
|: 380,97
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.923.723
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|42.347.291
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.925.107
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|4.993.161
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|SNGYO
|0,95
|13.007.285
|% -5,00
|
|ITTFH
|2,54
|5.880.246
|% -4,51
|
|EUYO
|1,68
|8.687.292
|% -4,00
|
|DITAS
|15,68
|1.740.620
|% -3,92
|
|GARAN
|8,29
|236.092.087
|% 1,34
|
|DOHOL
|1,84
|201.929.334
|% 6,98
|
|GSRAY
|2,71
|196.442.009
|% 6,69
|
|ECILC
|4,75
|186.942.121
|% 2,15
|
|THYAO
|10,48
|134.932.230
|% 0,48
|
|DOHOL
|1,84
|201.929.334
|% 6,98
|
|KARSN
|1,58
|126.261.186
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,71
|196.442.009
|% 6,69
|
|ODAS
|1,63
|68.998.995
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,01
|82.123.009
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5812
|8,6242
|% 0,38
|
|Frank
|7,1693
|7,2125
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8458
|1,8551
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,62
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.502
|18,50
|
|Tam
|2.508
|2.567
|18,90
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|9,20
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|17,50
|17,50
|-1,83
|
Seans Raporu
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12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 976, 89 artarak (% 1.06 ) 93, 005
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