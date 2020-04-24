***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.04.2020 09:15
***FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FLAP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Ziya Tansu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840054
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
0
En Düşük
0
18:056,9799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
18:05388,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,85
|Açılış
|: 388,44
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5895
|8,6326
|% 0,49
|
|Frank
|7,1181
|7,1609
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-2,95
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|12,20
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,40
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,00
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,77
|21,77
|0,44
|