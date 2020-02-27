FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|52,60
|17.880.212
|% 14,05
|OYAYO
|3,30
|28.149.242
|% 12,24
|HATEK
|10,91
|17.242.247
|% 12,13
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9349
|7,9747
|% 0,20
|Frank
|6,3072
|6,3452
|% 0,50
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 0,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,71
|Altın Gr.
|326
|326
|2,33
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,09
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|-0,65
Seans Raporu
- 11:40XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1453, 86 kaybederek (% -1.06 ) 135, 895
- 11:40 BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BJKAS, ALGYO
- 11:39ALCAR Yüzde -6.51 oranında düşüşle 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 808 adet işlem
- 11:38ALGYO Yüzde -7.58 oranında düşüşle 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 506, 811 adet işlem
- 11:36RYGYO Yüzde -4.45 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 979 adet işlem