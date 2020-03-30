***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 10:03
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833095
BIST
13:0987.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -377,39
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
13:096,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0760
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5360
En Düşük
6,4403
13:097,2186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0337
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2400
En Düşük
7,1420
13:09340,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,47
|Açılış
|: 340,53
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|27.016.934
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.615.736
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.533.120
|% 9,95
|
|MAALT
|54,40
|1.828.926
|% 9,94
|
|GEDIK
|17,36
|4.899.630
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,16
|273.246
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.532
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.673.949
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|97.019
|% -9,52
|
|MMCAS
|0,81
|446
|% -8,99
|
|THYAO
|8,59
|393.527.400
|% -3,05
|
|PGSUS
|31,50
|288.293.478
|% -8,80
|
|ASELS
|23,22
|287.982.253
|% 0,43
|
|GARAN
|7,97
|239.223.659
|% 1,14
|
|SASA
|7,71
|228.194.110
|% 6,20
|
|IHLGM
|0,90
|83.635.965
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|119.121.133
|% -0,52
|
|IHLAS
|0,47
|29.076.241
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,68
|159.744.904
|% 3,47
|
|THYAO
|8,59
|393.527.400
|% -3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0536
|8,0940
|% 0,65
|
|Frank
|6,7912
|6,8322
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7309
|1,7396
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|340
|340
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,08
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|-0,04
|