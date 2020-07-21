***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 12:16
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860699
BIST
13:31120.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.097,93
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:316,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:317,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:31402,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,92
|Açılış
|: 402,61
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,78
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.288.009
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.687.786
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.278.024
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.830.505
|% 9,99
|
|DERAS
|6,85
|77.690.755
|% -9,87
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|KUTPO
|48,50
|43.034.518
|% -5,18
|
|ISBTR
|46.499,00
|94.999
|% -4,13
|
|DITAS
|29,00
|4.518.668
|% -3,65
|
|GUSGR
|5,38
|608.372.066
|% -0,74
|
|GARAN
|8,01
|511.912.240
|% 1,39
|
|ODAS
|2,86
|459.999.440
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,14
|432.146.839
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,32
|410.154.196
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|410.154.196
|% 0,87
|
|ODAS
|2,86
|459.999.440
|% 0,00
|
|ADESE
|2,57
|354.751.056
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,70
|209.755.906
|% 1,80
|
|GUSGR
|5,38
|608.372.066
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6816
|8,7252
|% 0,31
|
|Frank
|7,2901
|7,3340
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|8,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.614
|2.636
|12,50
|
|Tam
|2.693
|2.704
|12,90
|
|Yarım
|1.307
|1.323
|6,30
|
|Çeyrek
|656
|662
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,48
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,37
|44,37
|1,09
|