***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:25
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926091
BIST
14:221.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -25,07
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.390
14:228,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:229,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:22457,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,02
|Açılış
|: 457,24
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:22
|TUREX
|14,52
|244.589
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|458.197
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|42.029.145
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.631.177
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.793.644
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|157.269.427
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.480.412
|% -9,43
|
|EREGL
|16,15
|704.725.965
|% 1,96
|
|KRDMD
|7,33
|609.845.783
|% -1,35
|
|BJKAS
|10,81
|606.500.127
|% 6,29
|
|JANTS
|844,40
|441.744.524
|% -0,66
|
|GARAN
|6,70
|383.155.640
|% -0,89
|
|TSKB
|1,35
|197.155.243
|% -4,26
|
|EKGYO
|1,89
|216.935.383
|% -2,07
|
|DOHOL
|3,22
|359.338.690
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,12
|192.923.429
|% -2,75
|
|ITTFH
|2,83
|251.756.297
|% 7,20
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1503
|8,1548
|% 0,27
|
|Euro
|9,6980
|9,7037
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,1376
|11,1935
|% -0,03
|
|Frank
|8,7581
|8,8109
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1637
|2,1745
|% 0,04
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-7,23
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.008
|3.084
|-23,33
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-11,28
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,06
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:34KUYAS
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 819, 930 adet işlem
-
14:33GARFA
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 090 adet işlem
-
14:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, DOHOL, GUBRF
-
14:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 76 kaybederek (% -1.45 ) 1, 204
-
14:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, NTGAZ, TRILC, ATSYH