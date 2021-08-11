***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 10:00
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957152
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
0
En Düşük
0
18:058,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6253
En Düşük
8,4782
18:0510,0840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0097
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1189
En Düşük
10,0616
18:05479,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,50
|Açılış
|: 479,06
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|27,00
|53.048.161
|% 99,41
|
|SKTAS
|3,78
|4.153.457
|% 52,54
|
|KRSTL
|1,79
|5.742.252
|% 26,20
|
|ZOREN
|1,77
|27.769.439
|% 8,91
|
|BRKO
|1,07
|1.193.075
|% 0,00
|
|PAPIL
|15,05
|15.138.044
|% -2,75
|
|BRKO
|1,07
|1.193.075
|% 0,00
|
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 0,00
|
|GOODY
|7,87
|79.958.652
|% 0,00
|
|ANSGR
|6,44
|1.245.012
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% 0,00
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% 0,00
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 0,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% 0,00
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5980
|8,6015
|% 0,03
|
|Euro
|10,0712
|10,0789
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8623
|11,9218
|% 0,10
|
|Frank
|9,2804
|9,3363
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2882
|2,2996
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,21
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında