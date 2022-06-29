***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 16:28
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040018
BIST
16:482.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -34,65
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:4816,6438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0384
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9300
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:4817,4605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0927
|Açılış
|: 11,1146
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1979
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:48974,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,26
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:48
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.986.163
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.038.982
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.064.961
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,16
|31.034.797
|% 8,49
|
|LIDFA
|12,60
|62.605.260
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.519.151
|% -9,99
|
|SELVA
|7,45
|95.717.331
|% -9,70
|
|YEOTK
|59,20
|74.005.380
|% -8,78
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,40
|3.895.333.804
|% -1,33
|
|SISE
|21,26
|1.430.159.080
|% -0,75
|
|EREGL
|27,14
|1.220.023.506
|% -1,52
|
|ASELS
|23,14
|1.106.520.061
|% -0,26
|
|SAHOL
|19,70
|830.623.617
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,58
|436.963.398
|% -1,53
|
|ODAS
|2,97
|482.864.726
|% -2,62
|
|YKBNK
|4,40
|635.963.598
|% -1,57
|
|TSKB
|2,05
|291.942.628
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,26
|817.369.539
|% -0,60
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6342
|16,6438
|% -0,23
|
|Euro
|17,4403
|17,4605
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,0820
|20,1827
|% -0,89
|
|Frank
|17,3517
|17,4562
|% 0,01
|
|Riyal
|4,4169
|4,4391
|% -0,32
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,01
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|7,00
|
|Tam
|6.517
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,37
|