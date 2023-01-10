***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 15:02
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FMIZP]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099383
BIST
14:535.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -36,54
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
14:5318,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
14:5320,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
14:531.132,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.132,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler14:53
|EUHOL
|2,39
|78.951.227
|% 14,90
|
|ACSEL
|77,55
|40.688.999
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.790.709
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.348.510
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.183.648
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.560.649
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|296.728.605
|% -9,73
|
|ASELS
|60,05
|4.487.339.335
|% 1,61
|
|THYAO
|136,90
|4.143.847.631
|% -1,08
|
|EREGL
|39,86
|4.018.216.046
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,84
|3.213.410.643
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,83
|2.755.466.841
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,83
|2.755.466.841
|% 1,15
|
|YKBNK
|10,00
|1.852.217.232
|% -1,19
|
|KRDMD
|18,84
|3.213.410.643
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,86
|363.695.002
|% 0,70
|
|KATMR
|2,32
|296.728.605
|% -9,73
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7746
|18,7785
|% 0,04
|
|Euro
|20,1498
|20,1588
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7592
|22,8734
|% -0,13
|
|Frank
|20,2847
|20,4069
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% 0,08
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|5,07
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,49
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|-15,00
|
|Tam
|7.670
|7.722
|14,00
|
|Yarım
|3.726
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|0,37
|
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