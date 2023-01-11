***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:35
***FMIZP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FMIZP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099912
BIST
10:214.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,18
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.960
10:2118,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:2120,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0497
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:211.136,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.136,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:19
|SDTTR
|56,65
|2.237.675
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|681.972
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|2.261.263
|% 9,95
|
|ARMDA
|255,60
|8.557.775
|% 8,08
|
|KRVGD
|25,36
|14.812.161
|% 7,64
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.783,20
|8.104.240
|% -7,63
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|SNPAM
|15,55
|632.232
|% -7,22
|
|MARTI
|3,84
|66.323.279
|% -7,02
|
|THYAO
|133,80
|965.847.689
|% 1,98
|
|EREGL
|38,42
|542.478.453
|% 1,48
|
|ASELS
|59,05
|471.012.724
|% 1,55
|
|TUPRS
|487,80
|422.612.656
|% 2,63
|
|KRDMD
|18,34
|391.413.207
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,70
|380.201.448
|% 2,35
|
|KATMR
|2,16
|60.578.902
|% -6,90
|
|YKBNK
|9,70
|236.454.185
|% 1,78
|
|KRDMD
|18,34
|391.413.207
|% 1,10
|
|KLGYO
|3,08
|58.693.681
|% 3,36
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7830
|% 0,05
|
|Euro
|20,1951
|20,2041
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7836
|22,8978
|% 0,17
|
|Frank
|20,3046
|20,4270
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-0,54
|
Seans Raporu
10:19
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