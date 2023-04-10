***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 10:07
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
05.04:2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2023 / 10806
Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 06 Nisan 2023 tarih, 10806 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134536
BIST
10:324.996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 71,21
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.003
En Düşük
4.956
10:3219,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2763
En Düşük
19,2200
10:3221,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0489
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
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21,0418
En Düşük
20,9377
10:321.236,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,45
|Açılış
|: 1.236,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler10:32
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,88
|10.979.516
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|KLKIM
|58,70
|29.753.613
|% 6,34
|
|IHGZT
|1,04
|7.947.555
|% 6,12
|
|ONCSM
|106,00
|62.716.088
|% -8,86
|
|DERHL
|5,35
|11.309.110
|% -6,63
|
|KRGYO
|17,66
|5.498.729
|% -5,05
|
|VANGD
|7,34
|5.433.155
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,22
|5.957.713
|% -4,16
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|ASTOR
|58,45
|648.320.519
|% 3,09
|
|THYAO
|128,80
|640.312.022
|% 1,10
|
|GESAN
|81,75
|569.229.015
|% 9,95
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|EKGYO
|6,78
|448.309.607
|% 1,35
|
|KOZAL
|22,52
|1.090.165.913
|% 4,26
|
|IHLGM
|1,05
|47.964.489
|% 8,25
|
|IHLAS
|0,83
|30.837.491
|% 3,75
|
|SKBNK
|2,50
|79.890.124
|% 2,73
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2695
|19,2769
|% 0,21
|
|Euro
|21,0168
|21,0420
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,8495
|23,9692
|% 0,15
|
|Frank
|21,1841
|21,3118
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1198
|5,1455
|% 0,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-11,88
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.504
|8.575
|12,00
|
|Yarım
|4.153
|4.196
|6,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.098
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|