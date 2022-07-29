***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 18:12
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830
Transferler
-122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-589.839 25.017.486 24.427.647 24.427.647
Kar Payları
-30.104.964 -30.104.964 -30.104.964
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.546.624 9.760.837 4.107.951 25.017.486 51.617.513 0 51.617.513
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 0 93.185.365
Transferler
3.374.989 63.310.589 -66.685.578 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.414.420 41.414.420 41.414.420
Kar Payları
-63.742.686 -63.742.686 -63.742.686
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 13.135.826 3.675.854 41.414.420 70.857.099 0 70.857.099
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.405.511 22.496.641
Dönem Karı (Zararı)
41.414.420 25.017.486
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.329.324 10.470.272
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 785.273 1.080.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.900.682 1.721.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -134.611 442.261
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.035.293 1.278.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
188.652 176.425
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-103.935 -24.105
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 292.587 200.530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.454.717 7.491.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.323.807 -7.393.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.388.718 -3.036.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-742.685 -399.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.803.547 -1.467.686
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
537.064 -849.452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.320.806 -941.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
107.364 35.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.712.479 -735.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.037.250 -568.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
324.771 -166.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.419.937 28.093.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -235.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.778.851 -5.597.356
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.984.491 -6.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.984.491 -6.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.984.491 -6.436
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.154.430 -30.352.376
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-515.679 -271.517
Ödenen Temettüler
14 -63.742.686 -30.104.964
Alınan Faiz
103.935 24.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.733.410 -7.862.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.733.410 -7.862.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 39.709.798 35.752.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.976.388 27.890.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.976.388 39.709.798
Ticari Alacaklar
28.658.493 27.269.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 27.501.317 27.206.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.157.176 63.505
Diğer Alacaklar
776.278 33.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 776.278 33.593
Stoklar
7 19.757.825 16.954.278
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.802.789 5.339.853
Diğer Dönen Varlıklar
13 5.935.912 1.898.662
ARA TOPLAM
71.907.685 91.205.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.907.685 91.205.959
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.435 3.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.435 3.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.374.248 1.459.441
Maddi Duran Varlıklar
10 20.982.610 19.408.163
Kullanım Hakkı Varlıkları
161.403 451.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 1.142.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.521.696 22.464.811
TOPLAM VARLIKLAR
94.429.381 113.670.770
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.338 816.722
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.338 816.722
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
851.338 816.722
Ticari Borçlar
9.697.101 13.017.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.489.922 6.427.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.207.179 6.590.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 729.348 621.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.730.772 1.339.618
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.230.909 1.445.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 526.808 776.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.704.101 668.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 202.586 405.532
ARA TOPLAM
20.442.054 17.647.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.442.054 17.647.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.236 28.259
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.236 28.259
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.236 28.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.961.613 2.809.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.961.613 2.809.859
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 142.379
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.130.228 2.838.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.572.282 20.485.405
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.857.099 93.185.365
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.646.864 -1.646.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.646.864 -1.646.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.646.864 -1.646.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 13.135.826 9.760.837
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.675.854 4.107.951
Net Dönem Karı veya Zararı
41.414.420 66.685.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.857.099 93.185.365
TOPLAM KAYNAKLAR
94.429.381 113.670.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 157.671.945 87.931.281 84.065.779 49.444.508
Satışların Maliyeti
15 -119.518.608 -61.270.801 -65.670.041 -33.802.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.153.337 26.660.480 18.395.738 15.641.751
BRÜT KAR (ZARAR)
38.153.337 26.660.480 18.395.738 15.641.751
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.985.892 -2.284.668 -1.522.385 -1.401.734
Pazarlama Giderleri
16 -2.346.600 -1.487.981 -1.289.616 -783.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 14.251.654 4.389.218 6.058.584 1.375.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.754.769 -1.367.745 -1.091.739 -387.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.317.730 25.909.304 20.550.582 14.444.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 3.390.858 2.470.398 1.789.446 1.146.372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.708.588 28.379.702 22.340.028 15.591.052
Finansman Gelirleri
19 8.042.502 5.117.074 1.866.233 1.638.424
Finansman Giderleri
20 -1.881.953 -987.548 -859.629 -74.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.869.137 32.509.228 23.346.632 17.154.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.454.717 -7.491.742 -6.261.523 -4.778.620
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -12.170.005 -8.529.577 -5.732.787 -5.027.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.284.712 1.037.835 -528.736 248.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.414.420 25.017.486 17.085.109 12.376.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.414.420 25.017.486 17.085.109 12.376.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.414.420 25.017.486 17.085.109 12.376.032
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -589.839 0 1.062.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -786.452 211.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
196.613 851.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 196.613 851.443
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -589.839 0 1.062.860
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.414.420 24.427.647 17.085.109 13.438.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.414.420 24.427.647 17.085.109 13.438.892
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049404
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