***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830Transferler-122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-589.839 25.017.486 24.427.647 24.427.647Kar Payları-30.104.964 -30.104.964 -30.104.964Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.546.624 9.760.837 4.107.951 25.017.486 51.617.513 0 51.617.513Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 0 93.185.365Transferler3.374.989 63.310.589 -66.685.578 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.414.420 41.414.420 41.414.420Kar Payları-63.742.686 -63.742.686 -63.742.686Dönem Sonu Bakiyeler14.276.790 1.073 -1.646.864 13.135.826 3.675.854 41.414.420 70.857.099 0 70.857.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.405.511 22.496.641Dönem Karı (Zararı)41.414.420 25.017.486Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.329.324 10.470.272Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 785.273 1.080.899Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.900.682 1.721.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -134.611 442.261Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 2.035.293 1.278.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler188.652 176.425Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-103.935 -24.105Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 292.587 200.530Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 13.454.717 7.491.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.323.807 -7.393.761Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.388.718 -3.036.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-742.685 -399.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.803.547 -1.467.686Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)537.064 -849.452Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.320.806 -941.700Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)107.364 35.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.712.479 -735.607Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.037.250 -568.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)324.771 -166.940Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları46.419.937 28.093.997Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -235.575Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.778.851 -5.597.356YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.984.491 -6.436Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.984.491 -6.436Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -1.984.491 -6.436FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.154.430 -30.352.376Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-515.679 -271.517Ödenen Temettüler14 -63.742.686 -30.104.964Alınan Faiz103.935 24.105YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.733.410 -7.862.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.733.410 -7.862.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 39.709.798 35.752.664DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.976.388 27.890.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.976.388 39.709.798Ticari Alacaklar28.658.493 27.269.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 27.501.317 27.206.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.157.176 63.505Diğer Alacaklar776.278 33.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 776.278 33.593Stoklar7 19.757.825 16.954.278Peşin Ödenmiş Giderler8 4.802.789 5.339.853Diğer Dönen Varlıklar13 5.935.912 1.898.662ARA TOPLAM71.907.685 91.205.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.907.685 91.205.959DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.435 3.435İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.435 3.435Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.374.248 1.459.441Maddi Duran Varlıklar10 20.982.610 19.408.163Kullanım Hakkı Varlıkları161.403 451.439Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 1.142.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.521.696 22.464.811TOPLAM VARLIKLAR94.429.381 113.670.770KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar851.338 816.722İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar851.338 816.722Kiralama İşlemlerinden Borçlar851.338 816.722Ticari Borçlar9.697.101 13.017.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.489.922 6.427.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.207.179 6.590.670Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 729.348 621.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 5.730.772 1.339.618Kısa Vadeli Karşılıklar3.230.909 1.445.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 526.808 776.716Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.704.101 668.808Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 202.586 405.532ARA TOPLAM20.442.054 17.647.287TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.442.054 17.647.287UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.236 28.259İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.236 28.259Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.236 28.259Uzun Vadeli Karşılıklar2.961.613 2.809.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.961.613 2.809.859Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 142.379TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.130.228 2.838.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.572.282 20.485.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.857.099 93.185.365Ödenmiş Sermaye14 14.276.790 14.276.790Sermaye Düzeltme Farkları14 1.073 1.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.646.864 -1.646.864Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.646.864 -1.646.864Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.646.864 -1.646.864Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 13.135.826 9.760.837Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.675.854 4.107.951Net Dönem Karı veya Zararı41.414.420 66.685.578TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.857.099 93.185.365TOPLAM KAYNAKLAR94.429.381 113.670.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 157.671.945 87.931.281 84.065.779 49.444.508Satışların Maliyeti15 -119.518.608 -61.270.801 -65.670.041 -33.802.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.153.337 26.660.480 18.395.738 15.641.751BRÜT KAR (ZARAR)38.153.337 26.660.480 18.395.738 15.641.751Genel Yönetim Giderleri16 -2.985.892 -2.284.668 -1.522.385 -1.401.734Pazarlama Giderleri16 -2.346.600 -1.487.981 -1.289.616 -783.839Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 14.251.654 4.389.218 6.058.584 1.375.622Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.754.769 -1.367.745 -1.091.739 -387.120ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.317.730 25.909.304 20.550.582 14.444.680Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 3.390.858 2.470.398 1.789.446 1.146.372FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.708.588 28.379.702 22.340.028 15.591.052Finansman Gelirleri19 8.042.502 5.117.074 1.866.233 1.638.424Finansman Giderleri20 -1.881.953 -987.548 -859.629 -74.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.869.137 32.509.228 23.346.632 17.154.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.454.717 -7.491.742 -6.261.523 -4.778.620Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -12.170.005 -8.529.577 -5.732.787 -5.027.128Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -1.284.712 1.037.835 -528.736 248.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.414.420 25.017.486 17.085.109 12.376.032DÖNEM KARI (ZARARI)41.414.420 25.017.486 17.085.109 12.376.032Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.414.420 25.017.486 17.085.109 12.376.032Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -589.839 0 1.062.860Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -786.452 211.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler196.613 851.443Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 196.613 851.443Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -589.839 0 1.062.860TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.414.420 24.427.647 17.085.109 13.438.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.414.420 24.427.647 17.085.109 13.438.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049404BIST