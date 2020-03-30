***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TESCİLİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe BAŞİSKELEAdres Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 41090Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,8 - 2019 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,9 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,10 - 2019 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,11 - 2019 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,12 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 FMİZP GENEL KURUL GÜNDEMİ YK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı tıutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele/ KOCAELİ 41090 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833074BIST