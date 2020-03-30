***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2020 09:33
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe BAŞİSKELE
Adres Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 41090
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,
3 - Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,
6 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
7 - Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
8 - 2019 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - 2019 yılında bağış yapılıp yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
11 - 2019 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 FMİZP GENEL KURUL GÜNDEMİ YK KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı tıutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Wellborn Luxury Hotel Sahil Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:53 Başiskele/ KOCAELİ 41090 adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833074
BIST