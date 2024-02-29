***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağımsızlık beyanlarının düzeltilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 28.02.2024Genel Kurul Tarihi 25.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2024Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe BAŞİSKELEAdres The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Caddesi No.15 Başiskele /KOCAELİGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2023 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,8 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,9 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL CAGRI 2023OGK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 FM İZMİT GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI -2023OGK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Bağımsızlık beyanı (Eser Taşçı)2023 ogk.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bağımsızlık beyanı (Güray Karacar) 2023ogk.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarGenel Kurul Toplantı çağrısı kapsamında, tekrar seçilmeyecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsız beyanları sehven yayınlanmıştır.Düzeltme yapılarak, yeni seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252996BIST