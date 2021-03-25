***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2021 13:41
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 YILI KAR DAĞITIMI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
13:511.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.409
13:517,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9969
En Düşük
7,8757
13:519,4402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
13:51442,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 442,16
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler13:49
|AKSUE
|6,46
|2.933.742
|% 4,36
|
|AKENR
|1,85
|41.532.450
|% 2,78
|
|AEFES
|23,30
|24.643.226
|% 2,46
|
|ALCTL
|32,06
|21.970.690
|% 1,84
|
|AKCNS
|18,86
|11.142.761
|% 1,45
|
|ARSAN
|10,64
|43.472.527
|% -2,47
|
|AKGRT
|8,16
|9.784.574
|% -1,69
|
|ANSGR
|7,32
|9.570.855
|% -1,35
|
|ALARK
|10,84
|81.953.387
|% -1,19
|
|AKSA
|15,97
|35.728.893
|% -0,81
|
|AKBNK
|4,88
|266.673.190
|% -0,61
|
|ASELS
|15,38
|233.990.025
|% 0,59
|
|BJKAS
|5,82
|175.533.663
|% 1,57
|
|ARCLK
|36,16
|154.655.800
|% 1,86
|
|YYAPI
|2,10
|101.858.804
|% -0,94
|
|GARAN
|7,12
|1.750.913.784
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,20
|145.320.002
|% 0,84
|
|TSKB
|1,41
|151.689.237
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,20
|213.337.791
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,90
|181.004.756
|% -0,52
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9387
|7,9400
|% 0,24
|
|Euro
|9,4088
|9,4372
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,8701
|10,9246
|% 0,56
|
|Frank
|8,4567
|8,5077
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1115
|2,1221
|% 0,25
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,94
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|12,00
|
|Tam
|2.914
|2.987
|6,74
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|3,26
|
|Çeyrek
|706
|722
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,90
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-1,14
|