***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
31.10.2022 18:25
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 67 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6
Diğer (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 50 % 50 1 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075512
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1468
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05979,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,00
|Açılış
|: 979,86
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|555.080.936
|% 9,99
|
|CMBTN
|432,80
|48.387.885
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|KLNMA
|15,90
|1.647.285
|% -7,29
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|TSKB
|3,01
|607.306.842
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6023
|18,6124
|% 0,17
|
|Euro
|18,3801
|18,3939
|% -0,77
|
|Sterlin
|21,3182
|21,4251
|% -0,92
|
|Frank
|18,5114
|18,6229
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,07
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.601
|6.667
|-69,00
|
|Yarım
|3.216
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,14
|92,14
|-1,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de