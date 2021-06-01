***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yenileme amacıyla 640.000 Euro (altıyüzkırkbin Avro) tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD (birmilyonyediyüzotuzbin Amerikan Doları) tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılmasına, bu yatırımlarla ilgili olarak yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılması için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmasına ve ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Yatırımcılarımıza saygı ile duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939436BIST