***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 18:39
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yenileme amacıyla 640.000 Euro (altıyüzkırkbin Avro) tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD (birmilyonyediyüzotuzbin Amerikan Doları) tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılmasına, bu yatırımlarla ilgili olarak yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılması için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurulmasına ve ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Yatırımcılarımıza saygı ile duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939436
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
18:058,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0834
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1040
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
18:05527,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 6,60
|Açılış
|: 527,16
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5950
|8,6017
|% 0,97
|
|Euro
|10,5006
|10,5130
|% 1,00
|
|Sterlin
|12,1436
|12,2045
|% 1,04
|
|Frank
|9,5308
|9,5883
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2857
|2,2972
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|6,00
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,76
|0,12
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT