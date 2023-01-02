***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler (CFO) ve 1. Derece imza yetkilisi olarak atanmış olan Sayın Hüseyin Burak Dağlı'nın istifası sebebiyle, 02/01/2023 tarihli ve 2023/01 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Şirket adına üstlendiği bütün görev ve yetkilerinin sona ermesine ve şirketi temsil ile ilzam yetkisinin kaldırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092233BIST