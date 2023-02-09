***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2023 16:13
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 3751 / 7152 sicil numarası ile kayıtlı Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Sayın Tolga Küçük'ün Finans Direktörü olarak atanmasına ve bu sebeple görevleriyle yetkilerinin buna göre belirlenmesine karar verdi. Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112287
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En Düşük
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|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
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|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
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|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
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|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
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|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
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|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
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|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
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|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,8221
|18,8260
|% -0,01
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|Euro
|20,2307
|20,2417
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7659
|22,8801
|% 0,49
|
|Frank
|20,3469
|20,4695
|% -0,09
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|Riyal
|5,0009
|5,0259
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,59
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.649
|7.713
|-53,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|-0,12
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|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,74
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