***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 3751 / 7152 sicil numarası ile kayıtlı Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Sayın Tolga Küçük'ün Finans Direktörü olarak atanmasına ve bu sebeple görevleriyle yetkilerinin buna göre belirlenmesine karar verdi. Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112287BIST