***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 16:16
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gündemindeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Sayın Hakan ÖZKARA' nın 04.12.2023 tarihi itibari ile İzmit Fabrika Direktörü olarak atanmasına karar vermiştir.
Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221998
BIST
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16:418.083
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 57,20
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.084
16:4128,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 28,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:4131,4021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0585
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:411.915,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -8,90
|Açılış
|: 1.914,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:40
|EKOS
|33,00
|133.471.800
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|185.784.176
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.626.497
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.631.705
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.404.165
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.041.016.245
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|339.482.698
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.510.830
|% -9,95
|
|THYAO
|263,50
|8.109.301.925
|% 1,05
|
|SASA
|53,55
|2.770.084.497
|% 2,39
|
|TUPRS
|154,50
|2.687.279.534
|% 0,78
|
|ASELS
|49,48
|2.386.082.376
|% 2,02
|
|ISCTR
|22,14
|2.275.381.441
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,36
|1.062.212.285
|% 0,14
|
|ODAS
|11,32
|1.411.284.006
|% 4,72
|
|YKBNK
|19,98
|2.128.415.365
|% 0,81
|
|ISCTR
|22,14
|2.275.381.441
|% 0,36
|
|ZOREN
|5,02
|446.753.103
|% -0,59
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8943
|28,9004
|% 0,02
|
|Euro
|31,3922
|31,4020
|% -0,19
|
|Sterlin
|36,4689
|36,6517
|% -0,40
|
|Frank
|32,9798
|33,1785
|% -0,38
|
|Riyal
|7,6810
|7,7195
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,29
|25,31
|% 0,66
|
|Platin
|934,12
|936,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,68
|988,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,17
|78,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,77
|2.062,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:40
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 56 artarak (% 0.75 ) 8, 710
-
16:55XU100
Endeks 8, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 64, 023.00 milyon TL de
-
16:54TSGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 902, 743 adet işlem
-
16:53BURVA
Yüzde 9.44 oranında artışla 94.50 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 852 adet işlem
-
16:50KRSTL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 698, 517 adet işlem