***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2023 16:14
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
TOLGA KÜÇÜK Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Türkiye Finans Müdürü
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112288
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0630
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.129,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8227
|18,8328
|% 0,03
|
|Euro
|20,2326
|20,2426
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,7606
|22,8748
|% 0,47
|
|Frank
|20,3417
|20,4642
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0009
|5,0260
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.648
|7.712
|-54,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,65
|