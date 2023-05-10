***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2023 18:06
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERGİN ERKEK CEO Üst Düzey Yönetici
TANER EGEMEN Arslanbey Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
AYŞE NİL HİMMETOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici
İLKER ÇORGUNDAĞ Satınalma Direktörü Üst Düzey Yönetici
TOLGA KÜÇÜK Finans Direktörü Üst Düzey Yönetici Türkiye Finans Müdürü
HÜSEYİN HULKİ ERGEN Muhasebe Müdür / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149716
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0469
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.272,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.272,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5370
|19,5413
|% 0,15
|
|Euro
|21,4283
|21,4351
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5918
|24,7151
|% 0,14
|
|Frank
|21,8571
|21,9888
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1958
|5,2219
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|-7,72
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.557
|4.725
|66,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.355
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|76,96
|76,96
|-0,48
|