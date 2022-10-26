Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2022 18:11
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2022-30.09.2022 ara dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bağımsız denetimden geçmemiş finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar"), Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,  b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  beyan ederiz. Saygılarımızla,         Mehmet Ali Güneysu                                    Arda Batu                                                        Hüseyin Hulki Ergen  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                   Muhasebe Müdürü     Denetim Komitesi Başkanı                     Denetim Komitesi Üyesi                                   (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074400


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.935
Değişim :  -1,05% |  -41,84
Açılış :  3.978  
Önceki Kapanış :  3.976  
En Yüksek
3.990 En Düşük
3.906
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 14,30 747.347 % 10,00  
ATLAS 1,87 6.985.429 % 10,00  
FONET 13,75 139.158.234 % 10,00  
HEDEF 12,10 90.148.727 % 10,00  
LUKSK 83,15 29.546.943 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6011 18,6087 % 0,00  
Euro 18,6173 18,6364 % -0,71  
Sterlin 21,4991 21,6069 % -0,30  
Frank 18,7387 18,8515 % -0,19  
Riyal 4,9382 4,9630 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -1,53  
Altın Gr. 994 994 -1,60  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -43,00  
Tam 6.661 6.730 -38,00  
Yarım 3.246 3.291 -15,00  
Çeyrek 1.628 1.645 -11,00  
Gümüş.Ons 19,54 19,58 -0,03  
Gümüş Gr. 11,65 11,68 -0,05  
B. Petrol 95,03 95,03 1,24  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru