***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 18:11
***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II - 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) 01.01.2022-30.09.2022 ara dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bağımsız denetimden geçmemiş finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar"), Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Mehmet Ali Güneysu Arda Batu Hüseyin Hulki Ergen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe Müdürü Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074400
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|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.985.429
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.158.234
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.148.727
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.349.597
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.248.056
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.316
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|
|DOGUB
|9,35
|38.294.152
|% -9,14
|
|KENT
|189,90
|3.987.486
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|
|THYAO
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|
|AKBNK
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|3.693.792.771
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|
|TUPRS
|372,80
|2.753.196.203
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.694.905.255
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.613.667.998
|% -2,06
|
|EKGYO
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|1.722.118.606
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|
|TSKB
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|AKBNK
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|SKBNK
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|474.248.683
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|% 0,00
|
|Euro
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|18,6364
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4991
|21,6069
|% -0,30
|
|Frank
|18,7387
|18,8515
|% -0,19
|
|Riyal
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|Alış
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|%
|
|Altın Ons
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|1.663
|-1,53
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.661
|6.730
|-38,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
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|1.628
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,68
|-0,05
|
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