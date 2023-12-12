***FMIZP* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.12.2023 18:32
***FMIZP******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FMIZP, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FMIZP.E ve SKYMD.E payları 13/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225000
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0531
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1108
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.851,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.851,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|RUBNS
|27,96
|48.228.551
|% 9,99
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|SMART
|39,68
|83.850.867
|% -8,61
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|ASTOR
|102,00
|1.642.852.139
|% -0,10
|
|PGSUS
|673,50
|1.325.375.575
|% -0,37
|
|KONTR
|223,00
|1.219.771.593
|% 1,32
|
|TABGD
|138,80
|1.094.958.958
|% 1,76
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|MOBTL
|4,70
|477.566.168
|% 7,55
|
|ODAS
|9,40
|800.875.520
|% -2,59
|
|SEGYO
|6,92
|260.355.081
|% 0,73
|
|DENGE
|2,47
|67.270.171
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0462
|29,0517
|% 0,17
|
|Euro
|31,3514
|31,3674
|% 0,39
|
|Sterlin
|36,3364
|36,5187
|% 0,12
|
|Frank
|33,0033
|33,2021
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7212
|7,7599
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|919,50
|922,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,75
|977,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,87
|73,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,34
|1.982,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
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17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
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17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
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17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem