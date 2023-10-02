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***FNCLL* *MPARK* *BRSAN* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.10.2023 17:51
***FNCLL* *MPARK* *BRSAN* *ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***FNCLL******MPARK******BRSAN******ENJSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [FNCLL, BRSAN, MPARK, ENJSA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Turkcell Finansman A.Ş. FNCLL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEF12420 275.000.000 02.10.2023 17.01.2024 04.10.2023
- Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. BRSAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSBRSNE2415 500.000.000 02.10.2023 01.10.2024 04.10.2023
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. MPARK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMLPCE2414 1.000.000.000 02.10.2023 01.10.2024 04.10.2023
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSAE2510 2.600.000.000 02.10.2023 08.10.2025 04.10.2023


İlgili Şirketler [FNCLL, BRSAN, MPARK, ENJSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198748


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BFREN 6.739,90 22.457.347 % 10,00  
FENER 112,20 782.915.662 % 10,00  
KONYA 5.826,70 59.106.045 % 10,00  
FMIZP 207,90 40.146.974 % 10,00  
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Altın Gr. 1.617 1.618 -9,88  
Cumhuriyet 11.049 11.216 -74,00  
Tam 10.808 10.940 -148,00  
Yarım 5.421 5.493 -74,00  
Çeyrek 2.702 2.746 -37,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,28 -0,92  
Gümüş Gr. 18,73 18,77 -0,79  
B. Petrol 91,03 91,03 -1,17  
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