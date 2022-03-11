***FNY* *SMRTG* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***FNY******SMRTG******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [SMRTG]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Net Satışlar Tutarı ve FAVÖK Tutarına İlişkin İlave Pay Taahhüdü Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlk 10 Müşteri Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlk 10 Müşteri Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Smart Holding ve Bağlı Ortaklıklarına İlişkin rekabet etmeme taahhütleri ek1 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Smart Holding ve Bağlı Ortaklıklarına İlişkin rekabet etmeme taahhütleri ek2 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Smart Holding ve Bağlı Ortaklıklarına İlişkin rekabet etmeme taahhütleri Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kefaletlere İlişkin Beyan_Smart Güneş Teknolojileri ektedir Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009948BIST