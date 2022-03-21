***FNY* *SMRTG* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 10:03
***FNY******SMRTG******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011645
BIST
10:592.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 20,13
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.165
En Düşük
2.152
10:5914,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0516
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8515
En Düşük
14,7777
10:5916,4251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0614
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4290
En Düşük
16,3493
10:59918,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,77
|Açılış
|: 918,71
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,31
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler10:59
|OLMK
|7,70
|1.662.568
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.267.717
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|7.985.061
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.840.713
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|1.903.509
|% 9,92
|
|PKENT
|322,90
|56.543.305
|% -8,79
|
|ATAGY
|4,01
|2.526.879
|% -7,60
|
|AVGYO
|2,69
|12.872.572
|% -6,60
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|VKING
|5,55
|3.695.392
|% -3,48
|
|THYAO
|28,00
|547.002.638
|% 1,01
|
|PETKM
|8,86
|449.106.139
|% 2,31
|
|EREGL
|36,10
|433.936.207
|% -0,17
|
|KRDMD
|14,87
|416.350.870
|% 0,81
|
|TUPRS
|201,80
|306.282.641
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,97
|230.271.536
|% 1,53
|
|PETKM
|8,86
|449.106.139
|% 2,31
|
|ODAS
|1,62
|70.197.208
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,28
|74.051.717
|% 1,79
|
|KARSN
|4,43
|128.317.388
|% 2,07
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8310
|14,8412
|% 0,35
|
|Euro
|16,3952
|16,4251
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,4566
|19,5542
|% 0,13
|
|Frank
|15,8310
|15,9264
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9445
|3,9642
|% 0,35
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|3,47
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,73
|