***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 10:04
***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SUNTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.20222
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 20.06.2022 tarihinde sona ermektedir. Bununla birlikte, Kurumumuz tarafından fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ayrılan fonun tamamının kullanılması sebebiyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler 31.05.2022 tarihinde sonlandırılmıştır. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033788
BIST
11:352.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 26,56
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:3516,4413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0459
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:3517,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:35969,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 969,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MZHLD
|80,55
|8.006.480
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.886.501
|% 9,97
|
|AKSEN
|22,84
|163.652.640
|% 8,14
|
|MRGYO
|1,66
|17.563.753
|% 7,79
|
|ULUUN
|15,20
|126.821.533
|% 6,82
|
|AVGYO
|2,84
|21.930.332
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,28
|11.761.806
|% -6,55
|
|AVTUR
|2,16
|1.342.733
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|51.594.270
|% -5,88
|
|THYAO
|49,84
|1.762.864.472
|% -0,12
|
|SASA
|37,50
|744.760.867
|% 2,80
|
|KRDMD
|15,00
|724.527.680
|% 2,04
|
|HEKTS
|31,96
|645.255.927
|% 2,04
|
|SISE
|21,14
|624.335.026
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,89
|426.141.826
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,29
|119.222.019
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,70
|422.982.291
|% 1,95
|
|DOHOL
|3,99
|215.308.870
|% -0,50
|
|KRDMD
|15,00
|724.527.680
|% 2,04
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4271
|16,4413
|% 0,28
|
|Euro
|17,6238
|17,6442
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6317
|20,7351
|% 0,08
|
|Frank
|17,0439
|17,1466
|% 0,10
|
|Riyal
|4,3691
|4,3910
|% 0,17
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,97
|
|Altın Gr.
|970
|971
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,79
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50ALARK
Yüzde 5.55 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 869, 859 adet işlem
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11:49ULUUN
Yüzde 6.68 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 553, 175 adet işlem
-
11:47ULUUN
Yüzde 6.75 oranında artışla 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 531, 204 adet işlem
-
11:46XU100
Endeks 2, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 14, 095.00 milyon TL de
-
11:46PENTA
Yüzde 6.09 oranında artışla 479.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 028 adet işlem