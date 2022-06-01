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***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 10:04
***FNY* *SUNTK* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FNY******SUNTK******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SUNTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.20222
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 20.06.2022 tarihinde sona ermektedir. Bununla birlikte, Kurumumuz tarafından fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ayrılan fonun tamamının kullanılması sebebiyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler 31.05.2022 tarihinde sonlandırılmıştır. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033788


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BIST En Aktif Hisseler11:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 80,55 8.006.480 % 9,97  
OZRDN 12,91 1.886.501 % 9,97  
AKSEN 22,84 163.652.640 % 8,14  
MRGYO 1,66 17.563.753 % 7,79  
ULUUN 15,20 126.821.533 % 6,82  
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11:35 Alış Satış %  
Dolar 16,4271 16,4413 % 0,28  
Euro 17,6238 17,6442 % 0,13  
Sterlin 20,6317 20,7351 % 0,08  
Frank 17,0439 17,1466 % 0,10  
Riyal 4,3691 4,3910 % 0,17  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -2,97  
Altın Gr. 970 971 1,22  
Cumhuriyet 6.477 6.575 -20,00  
Tam 6.440 6.603 -24,94  
Yarım 3.113 3.194 -12,06  
Çeyrek 1.561 1.597 -6,03  
Gümüş.Ons 21,55 21,59 0,02  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 0,05  
B. Petrol 117 117 1,79  
Seans Raporu 11:35
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