***FNY* *SUWEN* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
13.04.2022 09:51
***FNY******SUWEN******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019936
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
0
En Düşük
0
18:0514,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0159
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0090
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7829
18:05923,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,13
|Açılış
|: 923,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,28
|102.826.785
|% 3,17
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|GENIL
|16,23
|39.194.964
|% 2,31
|
|KRGYO
|6,02
|7.580.429
|% 0,00
|
|SEKUR
|17,05
|13.666.933
|% 0,00
|
|KRGYO
|6,02
|7.580.429
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,01
|3.633.405
|% 0,00
|
|UFUK
|17,80
|152.424
|% 0,00
|
|QNBFL
|73,70
|164.466
|% 0,00
|
|PAPIL
|18,20
|20.335.960
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5770
|14,5827
|% -0,11
|
|Euro
|15,7839
|15,8194
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8831
|18,9778
|% -0,10
|
|Frank
|15,5481
|15,6417
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8746
|3,8941
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,83
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,81
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|