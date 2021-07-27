Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu

27.07.2021 14:27



***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/06/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/07/2021
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
1.364.000 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 15.06.2021 tarihinde yapılan "KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirketimiz kazanmıştır.  İdare tarafından Şirketimize "Sözleşmeye Davet" gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 1.364.000 USD'dir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952001


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:321.363
Değişim :  0,26% |  3,60
Açılış :  1.359  
Önceki Kapanış :  1.360  
En Yüksek
1.368 En Düşük
1.355
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KATMR 3,19 50.615.817 % 10,00  
EDATA 12,44 24.796.122 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.955.363 % 9,96  
TUREX 10,83 43.442.693 % 9,95  
KARYE 10,75 93.533.676 % 9,92  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 8,5643 8,5659 % 0,08  
Euro 10,1070 10,1147 % -0,07  
Sterlin 11,8373 11,8966 % -0,06  
Frank 9,3138 9,3699 % -0,08  
Riyal 2,2773 2,2887 % 0,09  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 0,20  
Altın Gr. 495 495 -0,37  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,86 24,91 0,19  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 0,03  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru