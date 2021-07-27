***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu
27.07.2021 14:27
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/06/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/07/2021
İhale Sonucu
İhaleyi şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
1.364.000 USD
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından 15.06.2021 tarihinde yapılan "KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup ihaleyi şirketimiz kazanmıştır. İdare tarafından Şirketimize "Sözleşmeye Davet" gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 1.364.000 USD'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952001
BIST
17:321.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:328,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:3210,1147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:32495,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 495,21
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KATMR
|3,19
|50.615.817
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.796.122
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.955.363
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.442.693
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.533.676
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.342.433
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,46
|15.021.419
|% -5,37
|
|EDIP
|5,29
|352.979.880
|% -4,86
|
|ANHYT
|9,28
|62.605.822
|% -4,62
|
|RTALB
|21,84
|80.543.160
|% -4,55
|
|GARAN
|8,21
|609.601.562
|% 0,12
|
|THYAO
|12,58
|594.288.995
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,53
|544.654.374
|% 0,53
|
|PETKM
|5,64
|540.990.600
|% 1,08
|
|EREGL
|18,70
|511.606.318
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,27
|314.652.998
|% 0,00
|
|PETKM
|5,64
|540.990.600
|% 1,08
|
|DOHOL
|2,58
|222.306.207
|% 1,18
|
|KARSN
|4,04
|302.515.238
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|609.601.562
|% 0,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5643
|8,5659
|% 0,08
|
|Euro
|10,1070
|10,1147
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8373
|11,8966
|% -0,06
|
|Frank
|9,3138
|9,3699
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,09
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|0,20
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,03
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47TUCLK
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 238 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 17 artarak (% 0.08 ) 1, 461
-
17:45DZGYO
Yüzde 6.52 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 350, 564 adet işlem
-
17:43TUCLK
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199, 717 adet işlem
-
17:41HURGZ
Yüzde 9.74 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 102, 987 adet işlem