***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi
25.12.2020 12:25
***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 11.498.790,00 TL bedelle 25.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894913
BIST
13:571.437
En Yüksek
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En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler13:57
|KARTN
|94,05
|31.275.964
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|63.213.983
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|177.650
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|347.795
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.052.339
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.589.665
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|95.310.209
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|ALCAR
|337,80
|185.420.014
|% -8,70
|
|EMKEL
|6,01
|19.811.438
|% -8,52
|
|GUBRF
|64,90
|1.522.753.744
|% 3,92
|
|KOZAL
|93,60
|952.432.542
|% 2,41
|
|KOZAA
|15,82
|580.110.164
|% 0,38
|
|SISE
|7,24
|525.646.235
|% 1,12
|
|KRDMD
|5,44
|500.773.221
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,52
|260.435.008
|% 1,33
|
|TSKB
|1,88
|200.219.523
|% 1,62
|
|KRDMD
|5,45
|501.034.984
|% 2,83
|
|ODAS
|3,92
|288.368.412
|% -1,01
|
|SISE
|7,23
|526.603.348
|% 0,98
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5510
|7,5596
|% -0,04
|
|Euro
|9,2403
|9,2439
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2220
|10,2733
|% 0,11
|
|Frank
|8,4606
|8,5115
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0101
|2,0202
|% -0,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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