***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
20.04.2021 10:36
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirket Ünvanı FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 76.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 246.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 170.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
FORMT, TREFRMT00015 2.457.463,656
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 21.04.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 22.04.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FORMT-TR.pdf
EK: 2 FORMT-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929429
BIST
12:461.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,29
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:468,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:469,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0937
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
12:46468,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,72
|Açılış
|: 468,54
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:46
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.547.071
|% 9,52
|
|JANTS
|775,20
|49.748.204
|% 9,26
|
|FENER
|34,94
|75.710.397
|% 9,19
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.759.888
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.576.792
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.273.470
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|10.014.161
|% -9,78
|
|GOLTS
|43,38
|7.045.561
|% -9,44
|
|PETKM
|6,42
|690.081.194
|% -2,28
|
|GARAN
|6,98
|494.441.360
|% -1,55
|
|EREGL
|18,15
|478.639.276
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,15
|339.085.624
|% -0,69
|
|THYAO
|11,12
|244.651.379
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,07
|226.529.131
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|690.081.194
|% -2,28
|
|ODAS
|2,48
|188.026.542
|% -8,82
|
|GARAN
|6,98
|494.441.360
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|119.291.728
|% -0,54
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1953
|8,1976
|% 1,12
|
|Euro
|9,8546
|9,8626
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,3583
|11,4153
|% 0,78
|
|Frank
|8,8811
|8,9346
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1751
|2,1860
|% 0,90
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,53
|
|Altın Gr.
|468
|469
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|38,00
|
|Tam
|3.083
|3.162
|40,86
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|19,76
|
|Çeyrek
|747
|765
|9,88
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,63
|65,63
|-0,94
|