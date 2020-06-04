***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 04.06.2020 tarihli ve 84987595-663.09-E.5622 sayılı yazısı uyarınca FORMT.E pay sırasında 10.12.2019 tarihinden bu yana tedbir kaspamında uygulanmakta olan tek fiyat işlem yöntemi kaldırılmıştır. İlgili paylar yarından itibaren sürekli işlem yöntemiyle işlem görecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849263BIST