***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.04.2021 09:10
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 12/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922738
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,0532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0524
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0406
18:059,5104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0802
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4951
18:05453,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,27
|Açılış
|: 453,25
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,51
En Düşük
450,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0475
|8,0532
|% -0,65
|
|Euro
|9,4879
|9,5104
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,2032
|11,2594
|% 0,19
|
|Frank
|8,5850
|8,6367
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1577
|2,1685
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,79
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, OSMEN, JANTS, BJKAS, BURVA, MMCAS, ARZUM, VANGD, GSRAY, SAYAS
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17:56
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17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında