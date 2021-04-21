***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.04.2021 09:13
***FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FORMT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FORMT.BE (Kaydi Pay, Miktar: 2.457.463,656 TL nominal, Aracı: IAZ, Kapanış Tarihi: 22.04.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929807
BIST
12:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,54
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:058,1713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1739
En Düşük
8,0986
12:059,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8366
En Düşük
9,7531
12:05465,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,13
|Açılış
|: 465,95
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:05
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.320.443
|% 9,52
|
|FENER
|34,92
|73.057.725
|% 9,13
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|SAYAS
|25,40
|9.405.569
|% 7,35
|
|BJKAS
|9,00
|9.450.729
|% -10,00
|
|ANELE
|4,48
|71.766.991
|% -9,49
|
|BNTAS
|5,02
|33.265.002
|% -9,39
|
|KRTEK
|12,00
|2.402.033
|% -9,37
|
|ODAS
|2,47
|168.573.984
|% -9,19
|
|PETKM
|6,45
|656.037.977
|% -1,83
|
|GARAN
|6,99
|451.566.634
|% -1,41
|
|EREGL
|18,21
|391.071.681
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,17
|305.841.299
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,08
|217.902.128
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|217.902.128
|% -1,89
|
|PETKM
|6,45
|656.037.977
|% -1,83
|
|ODAS
|2,47
|168.573.984
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|451.566.634
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,83
|111.748.178
|% -0,54
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1662
|8,1713
|% 0,79
|
|Euro
|9,8237
|9,8344
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,3142
|11,3710
|% 0,39
|
|Frank
|8,8413
|8,8945
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,43
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,59
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,07
|66,07
|-0,50
|